Kahramanmaraş’ta şehit gazi çocukları at çiftliğinde gönüllerince eğlendi!

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, belediyenin, binicilik ve okçuluk eğitim alanında çocukları sevince boğdu. 15 Temmuzda ve güneydoğuda şehit düşen asker ve polislerin çocukları ile gazilerin çocukları, at çiftliğinde hayatlarında ilk defa, eğitmenler eşliğinde at binip ok attı.

ŞEHİT ÇOCUĞU DUYGULANDIRDI

Şehit Adil Kozanoğlu’nun çocuğu 9 yaşındaki Irmak, “Bazen rüyamda görebiliyorum babamı. Onu hissedebiliyorum rüyamda. Kendisi şehit o yüzden. Mezarına bazen gidiyoruz, hatta dua da okuyoruz” dedi.

Başkan Okumuş da “Hanımlarını, anne babalarını ve çocukların acılarını bir nebze de olsa paylaşmak için bugün buradayız. Türkoğlu ilçemizin yaklaşık 32 tane şehidi var. Çocuklarıyla birlikte onlar hiçbir zaman kurumlarımızla birlikte yalnız bırakmadık.” dedi.