Kahramanmaraş’ta su altı onlara emanet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Su Altı Arama Kurtarma ekibi güçleniyor. Bölgedeki sayılı ilde bulunan uzman ekipteki 4 dalgıç daha ikinci seviye eğitimlerini tamamlayarak brövelerini aldı. İzmir’de farklı hava koşulları ve şartların deneyimlendiği 5 günlük zorlu eğitimlere katılan ekip, Ege’nin soğuk sularında da başarılarını ispatladı. Toplamda 12 dalgıçtan oluşan Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Kahramanmaraş’ın zengin su kaynaklarında ve barajlarında can güvenliğini her koşulda en yüksek seviyede koruyabilecek.

Boğulmalara Karşı Tetikteler

Her yıl ortalama 10’un üzerinde boğulma vakasının yaşandığı Kahramanmaraş’ta, Su Altı Arama Kurtarma ekibi olumsuz herhangi bir duruma karşı 7 gün 24 saat tetikte bekliyor. Bölgenin en tecrübeli ekiplerinden olan Kahramanmaraş Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, müdahalelerdeki başarılarıyla takdir topluyor. İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehrin ve vatandaşların güvenliği için her zaman hazır olunduğu belirtildi.