Kahramanmaraş’ta suç makinesi yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi Azarbeycan Bulvarı üzerinde bulunan bir adrese operasyon yaptı. Operasyonda; hakkında yaralama, silahla tehdit, görevli memura mukavemet, hırsızlık ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek suçlarından 22 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan B. D. (27) yakalandı. Yakalanan B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konuldu.