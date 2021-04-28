Kahramanmaraş'ta tam kapanma öncesi yoğunluk!

Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan 17 gün tam kapanma olduğunu duyurmuştu bunun üzerine tam kapanmaya 1 gün kala Kahramanmaraş’ın Cadde ve sokaklarında yoğunluk oluştu.

İnsan selinin yaşandığı kentte görülen manzara ise adeta koronavirüse davetiye çıkarttı.

Kentin en işlek caddesi olan Trabzon Caddesinde hem yaya trafiği hem araç trafiği yaşandı.

Kahramanmaraş halkı maske kullanmaya özen gösterse de sosyal mesafeyi hiçe sayarak meydanları doldurdu.

Esnaflar tam kapanma kararını yerinde bulmasa da vatandaşların büyük çoğunluğu tam kapanmanın işe yarayacağını belirtti.