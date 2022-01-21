Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Eyüp Sultan Mahallesinde bir tekstil fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.