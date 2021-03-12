Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştiren sürücüye cezai işlem uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Profesör Necmettin Erbakan Bulvarı Üngüt mevkiinde aracın ardı ardına şerit değiştirdiğine dair sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

Tehlikeli yolculukla ilgili İl Emniyeti Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu araç sürücüsünün tespit edildiği aktarılan açıklamada, araç sürücüsünün Emniyet Müdürlüğüne davet edilerek, gerekli uyarıların ardından ilgili maddelerden cezai işlem uygulandığı ifade edildi.