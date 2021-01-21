Kahramanmaraş’ta tuzlamaya karşı çalışmalar aralıksız sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan kar yağışından dolayı ulaşımdaki olası aksaklıkları önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesindeki ekipler, karla mücadele çalışmalarının yanı sıra yollardaki don ve buzlanma riskine karşı önlemler alıyor. Şehir genelinde başlatılan çalışmalarda ekipler, ana arterlerde tuzlama ve solüsyon uygulamalarına tüm gece devam etti.

Kış Lastiği Hatırlatıldı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığından çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir genelinde başlattığımız çalışmalarla yağış kaynaklı oluşabilecek sorunlara önlem almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buzlanma ve don olayına karşılık ekiplerimiz ana arterler başta olmak üzere bulvar ve caddelerde tuzlama çalışmalarına gece boyunca devam ettiler. Hemşehrilerimizin de hava şartlarını göz önünde bulundurarak olası bir aksaklığın yaşanmaması adına kış lastiği kullanmaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.