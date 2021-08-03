Kahramanmaraş’ta üstatlar sahne aldı!

Kahramanmaraş berberler kuaförler ve güzellik uzmanları bilgi paylaşım platformunun düzenlediği, Şaban Uçar ve Mikail Akdağ’ın öncülük ettiği organizasyonda meslekteki üstatlar sahne aldı.

Erkek saç kesimi ve saça şekil çiziminde, renklendirme, topuz tarama, türban ve tesettür kumaş katlama, güzellik uzmanlığı gibi alanlarda bilgiler paylaşıldı.

Festival niteliğindeki organizasyona; Milli Takım Kaptanı, Erkek Saç Kesim Stilisti Murat Dağlı, Güzellik Uzmanı Rüya Masal Coşkun Tuna, Makeup Artist Şükran Tokuş, Türban Tasarımcısı Ayşe Doğan, Renklendirme uzmanı Ömür İncili, Saç Topuz Tasarımcısı Fatih Alımcı ve çok sayıda erkek ile kadın kuaförü katıldı.

Programla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Erkek Berberi ve Eski Kahramanmaraş Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şaban Uçar, bu tür organizasyonların önemi dikkat çekti ve yeniden başkanlığa aday olduğu açıkladı.