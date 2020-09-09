Kahramanmaraş'ta uyuşturucu davasında sanıklara 174 yıl hapis cezası

Elbistan’da Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülmekte soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan sanıklara 174 yıl hapis cezası verildi. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık ve avukatları katıldı. Karar duruşmasında son sözleri sorulan sanıklar beraatlarını talep ederken, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan suçlu bulunan A.Ö., İ.T., F.E., H.Ç., C.Y., G.S., H.B., Y.Ç., Y.B., H.A., R.K., S.E.Y., H.D.K., A.S., O.H., G.B., A.U.Y., H.G. 8 yıl 4ay, R.B., G.Ç., A.K. 5 yıl 15 ay, E.E. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılırken, 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuklar V.G., F.S., T.G., ve A.K. 5 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı davada 3 sanık delil yetersizliğinden beraat etti.