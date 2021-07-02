Kahramanmaraş’ta Uyuşturucuya 2 Tutuklama!

Narkotik Polisi sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen R.K. ve yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmek üzere olan C.Ö. isimli şüphelileri suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin araçlarında ve ikametlerinde narkotik köpeği “ALFİ” ile yapılan aramada 4 kilo 50 gram sentetik kanebinoid (Bonzai) maddesi ve çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanıp adli mercilere sevk edilen C.Ö.(64) ve R.K.(33),isimli 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından Tutuklandı.