Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 3 tutuklama
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 3 kişi tutuklandı;
KAHRAMANMARAŞ 03.06.2021, 22:37
Narkotik Polisi sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yapılan takiplerde H.N.,C.A ve A.B. simli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 şüphelinin ikametlerinde narkotik köpeği “ALFİ” ile yapılan aramada çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ile çok sayıda uyuşturucu hap, suçtan elde edilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanıp adli mercilere sevk edilen H.N (38), C.A.(31) ve A.B.(37),isimli 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından Tutuklandı.
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