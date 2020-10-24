Kahramanmaraş'ta vatandaşların ortak kullanım alanlarına kısıtlama!

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında apartman, konut ve site içerisinde bulunan park ve bahçelerde vatandaşların toplu bulunmasına kısıtlama getirildi.

KAHRAMANMARAŞ 24.10.2020, 11:58 24.10.2020, 12:27
Kahramanmaraş'ta vatandaşların ortak kullanım alanlarına kısıtlama!

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele için yeni kararlar alındığı belirtildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, vatandaşların apartman, konut, site içindeki park, bahçe vb. ortak kullanım alanlarında toplu bir şekilde toplanmalara müsaade edilmemesine, site yöneticileri ve güvenlik görevlilerinin bu konuda gerekli önlemleri almasına, ilgililere bildirilmesine ve kolluk birimlerince takibine karar verilmiştir."

#İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu #Kahramanmaraş #Aksu Haber #koronavirüs #yeni tip koronavirüs
Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 24 Ekim 2020
İmsak 05:22
Güneş 06:42
Öğle 12:21
İkindi 15:22
Akşam 17:51
Yatsı 19:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 5 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Göztepe 6 7
8. Erzurumspor 5 7
9. Sivasspor 4 7
10. Başakşehir 6 7
11. Gaziantep FK 6 7
12. Hatayspor 4 7
13. Konyaspor 5 6
14. Kayserispor 5 6
15. Çaykur Rizespor 5 5
16. Trabzonspor 5 5
17. Malatyaspor 5 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 4 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. Samsunspor 7 14
3. İstanbulspor 6 13
4. Ankara Keçiörengücü 7 13
5. Altınordu 7 13
6. Adana Demirspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 5 12
3. Leeds United 6 10
4. Liverpool 5 10
5. Crystal Palace 6 10
6. Leicester City 5 9
7. Arsenal 5 9
8. Wolverhampton 5 9
9. Tottenham 5 8
10. Chelsea 5 8
11. West Ham 6 8
12. Man City 5 8
13. Southampton 5 7
14. Newcastle 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 13
2. Real Sociedad 6 11
3. Villarreal 6 11
4. Getafe 5 10
5. Elche 5 10
6. Cádiz 6 10
7. Granada 5 10
8. Real Betis 6 9
9. Atletico Madrid 4 8
10. Barcelona 5 7
11. Sevilla 4 7
12. Osasuna 5 7
13. Valencia 7 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3