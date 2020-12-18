Kahramanmaraş’ta yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde hareket halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
KAHRAMANMARAŞ 18.12.2020, 22:20
Alınan bilgiye göre, Andırın-Kadirli yolu Torun Mahalle Mezarlıpı civarında, Nebi Yiğit idaresindeki 26 RT 203 plakalı otomobilin motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.
Durumu fark eden araç sürücüsü, itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.
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