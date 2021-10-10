Kahramanmaraş’ta yasa dışı silah kullanan 6 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince son bir hafta içerisinde silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 6 şüpheli 7 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 1 kişi, sokak üzerinde silah taşırken 1 kişi, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 4 kişi yakalandı. Toplamda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 7 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 3 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla Yakalanan 6 şahsa da adli ve idari İşlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla vatandaşlarımızın huzur ve sükunetini bozan, havaya ateş eden şahıslara yönelik etkin mücadele yürütülerek, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ifade edildi.