Kahramanmaraş'ta yol çizgi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. KBMM Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Afşin İlçesi Arıtaş Mahallesinde 8 km. uzunluğundaki grup yolunda başlattığı yol çizgilerini yenileme ve boyama çalışmalarını tamamladı. Ekipler, merkez ilçe caddelerinde bulunan yaya geçidi, önce yaya ikonu ve kasislerin bakım, onarım ve boyama çalışmalarına devam ediyor.

Merkez ilçelerde bulunan sinyalizasyon sisteminin bakımını da gerçekleştiren ekipler, hangi cadde ve yollarda, saat kaçta trafik yoğunluğu olduğunu belirleyerek, sistem ayarlarını güncellemektedirler. Trafik Yönetim Merkezi tarafından kullanılan sinyalizasyon sistemi sayesinde yollar kameralar aracılığıyla takip edilmekte ve sürücüler trafik yoğunluğu az olan yollara yönlendirilmektedir.

Yolları modern ve ulaşıma uygun hale getirmek amacıyla çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını belirten KMBB ekipleri, ulaşımda güvenliğin altını çizdi.