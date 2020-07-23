Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen işçi öldü!
Afşin Elbistan A termik Santrali'nde meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 23.07.2020, 09:34 23.07.2020, 09:56
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Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde iş kazası meydana geldi. 26 Yaşında olduğu öğrenilen Okan Sönmez isimli işçi kazan bakımı yaptığı esnada yakşalık 30 metreden düşerek ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki talihsiz genç kazan bakımı yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü.
Ekip arkadaşlarının 112 acil servise haber vermesiyle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Talihsiz işçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı
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