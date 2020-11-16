Kahramanmaraş’ta,1.Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başladı!
Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta,1.Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri başladı!
KAHRAMANMARAŞ 16.11.2020, 16:47 17.11.2020, 15:44
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre büyük katma değer sağlayacak ve sürdürülebilir proje kapsamında ilk özel oturum gerçekleşti.
Şair Rıdvan Tulum Moderatörlüğünde, Yazar Ali Ayçil ve Yazar Bahtiyar Sağlam’ın katılımıyla şiir nasıl okunur konulu oturum gerçekleşti.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Duran Doğan, etkinliklerin yapıldığı alanlarda koronavirüs tedbirlerine harfiyen uyuluyor idarelerine yer verdi.
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