Kahramanmaraş’taki Beşen mahallesinde içme suyu çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş’ın gelecek yapılanmasında etkin bir rol üstlenen KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Beşen mahallesinde içme suyu tesisi yapım çalışmaları kapsamında yaklaşık 16 km uzunluğunda isale, terfi, şebeke hatları ile 2 adet depo yapımı çalışmalarına devam ediliyor. En kısa süre içerisinde çalışma tamamlanarak mahalle halkının hizmetine sunulacak.