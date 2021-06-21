Kahramanmaraş’taki genç oyuncular Mehmet Akif’i anlatacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Sahne Maraş” tiyatro okulu öğrencileri bir oyunla daha seyirciyle buluşacak. Oyuncu adaylarının hazırlıklarını tamamladığı “Yarından da Yakın” adlı yeni oyun yetişkin yaş grubuna yönelik sahnelenecek. Yönetmenliğini Yunus Emre Obut’un üstlendiği tiyatro oyunu Mehmet Akif Ersoy’u birçok farklı yönüyle anlatacak. 23 Haziran Çarşamba günü 19.30’da gösterimi yapılacak oyunun biletleriyse Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.