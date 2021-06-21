Kahramanmaraş’taki genç oyuncular Mehmet Akif’i anlatacak
Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencilerinin hazırladığı “Yarından da Yakın” adlı tiyatro oyunu 23 Haziran Çarşamba günü ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.
KAHRAMANMARAŞ 21.06.2021, 16:59
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Sahne Maraş” tiyatro okulu öğrencileri bir oyunla daha seyirciyle buluşacak. Oyuncu adaylarının hazırlıklarını tamamladığı “Yarından da Yakın” adlı yeni oyun yetişkin yaş grubuna yönelik sahnelenecek. Yönetmenliğini Yunus Emre Obut’un üstlendiği tiyatro oyunu Mehmet Akif Ersoy’u birçok farklı yönüyle anlatacak. 23 Haziran Çarşamba günü 19.30’da gösterimi yapılacak oyunun biletleriyse Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.
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