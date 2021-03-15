Kahramanmaraş’taki o mahalle yeni duble yoluna kavuşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Lale Düğün Salonu mevkiine yeni kazandırılacak duble yol için start verilmişti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafındanhafriyat sevkiyatının ardından yol temeli ve sıcak asfalt uygulamaları gerçekleştirilecek. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğa ve 20 metre genişliğe sahip yeni duble yol, Vezir Hoca Bulvarı’na doğrudan bağlanarak bölge ulaşımına yeni bir alternatif olacak.

İhtiyaç Haline Gelmişti

Yahya Kemal Mahallesi Muhtarı Hacı Mehmet Merk yeni yol çalışmalarına ilişkin, “Mahallemiz, Doğukent Mahallesi ile birlikte çok hızlı şekilde gelişen bir bölge. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yeni yapılan yol da bu yeni yerleşim alanlarının doğrudan ana caddeye bağlantısını sağlayacak bir hat oluşturuyor. Yapılan yol, mahalle sakinlerimiz adına bir ihtiyaç haline gelmişti. Sağ olsunlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi talebimizi bildirdikten sonra süratle meseleye eğildiler. Çalışmalardan dolayı mahalle sakinlerimiz ve şahsım adına tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.