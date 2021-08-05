Kahramanmaraş’tan afet bölgesine mama ve ilaç desteği!
Kahramanmaraş'tan orman yangınlarında zarar gören Antalya'nın Manavgat ilçesine hayvanlar için mama, ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi.
Kahramanmaraş Veteriner Hekimleri Odası ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında 1 ton kedi ve köpek maması ile 56 koli ilaç toplandı.
Kamyonetlere yüklenen yardımlar Veteriner Hekimleri Odası önünde düzenlenen törenle, yangın bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.
Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdal Gök, bölgede yaşanan yangınların ardından Antalya Veteriner Hekimleri Odası ile irtibata geçerek bir kampanya düzenlediklerini belirtti.
Düzenlenen kampanyaya gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu anlatan Gök, "Büyükşehir Belediyesi bize destek oldu.
Sahadaki meslektaşlarımız da bu kampanyaya duyarsız kalmadı. Gerekli yardımlarımızı topladık, yarın sabah inşallah bunları Manavgat'a ulaştıracağız. Manavgat'ta 80'e yakın gönüllü veteriner ücretsiz olarak tedavi yapmakta. Orman içerisinde ayakları yanan hayvanları gördüğümüzde gerçekten içimiz acıyor." diye konuştu.
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