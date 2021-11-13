Kaliteli hizmetin adı: Hurda Cafe ve Restaurant

Hurda Cafe ve Restaurant’a gelen misafirler canlı müzik etkinliğiyle güzel bir akşam geçirirken çocuklarında eğlenebileceği ortam sağlanıyor.

Muhteşem alakart yemek seçenekleri, soğuk ve sıcak içecekleriyle damaklarda tat bırakıyor.

Akustik canlı müziği dinlerken kitap okumak isteyenler için ise özel bir bölüm yer alıyor.

İşletme hakkında aksu haber’e açıklamalarda bulunan hurda cafe ve restaurant işletme yöneticisi ahmet güllüce, “gelen müşterilerimizi bizler evimize gelen misafir gibi ağırlıyoruz” diye konuştu.