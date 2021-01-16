Kan bağışlamak isteyenler kısıtlamadan muaf!
Koronavirüs pandemisi nedeniyle hafta sonu alınan sokağa çıkma kısıtlamasından kan bağışçıları muaf tutuldu.
KAHRAMANMARAŞ 16.01.2021, 14:05 16.01.2021, 17:11
Kızılay’ın sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar kan bağışı için kızılay kan bağış merkezlerine gidebilecek.
Türk Kızılay’ı Şube Başkanı Ökkeş Aslan Şerefoğlu, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada kan bağış merkezlerinin hastane olmadığını ve son derece hijyenik ortamlar olduğunu hatırlatarak, maske ile sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulduğunu belirtti.
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