Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı!

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasındaki Yedikuyular Kayak Merkezi'ne gelen kayak tutkunları, ilkbaharın gelmesine rağmen kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen kayakseverler, karın tadını çıkardı.

Kayak tutkunlarının yoğunluk oluşturduğu Yedikuyular'da, çocukların da aileleriyle kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu.