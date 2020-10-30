Karaismailoğlu ve Ünal Tünelleri İnceledi

Ulaştırma çalıştayına katılmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Ulaştırma Ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapacağı Kahramanmaraş- Göksun kara yolunda bulunan tünellerde inceleme bulundu.

Karaismailoğlu, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım Ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ve ilgililerle Kahramanmaraş- Göksun kara yolunda inceleme bulundu, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Karaismailoğlu bölgedeki çalışmalarla ilgili de bilgi vererek “Kayseri Kahramanmaraş arasını birleştiren, bölgeye çok önemli katkılar verecek bir projedir.” dedi.