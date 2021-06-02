Karaoğlan Eğitim Kurumları Kahramanmaraş’a Altıncı Şubesini açtı
Eğitimin öncü isimlerinden olan Karaoğlan Eğitim Kurumları Kahramanmaraş’a altıncı şubesini kazandırdı.
KAHRAMANMARAŞ 02.06.2021, 17:21 02.06.2021, 17:54
Açılışa kent protokolü belediye başkanlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri katılım sağladı.
Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Karaoğlan Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karaoğlan eğitime güzel bir hava katacaklarını söyledi
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