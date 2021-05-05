Karaziyaret ve Güzelyurt mahallelerinde parke çalışmaları
Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, Karaziyaret ve Güzelyurt mahallelerinde kilit parke çalışması yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 05.05.2021, 09:54
Pandemi dolayısıyla tam kapanma günlerini fırsat bilen Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde başlattığı çalışmaları yoğunlaştırdı. Özellikle kilit parke konusunda çalışmalarını artıran Dulkadiroğlu Belediyesi, Karaziyaret ve Güzelyurt mahallelerinde parke ve kilit parke çalışması yaptı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “İçerisinde bulunduğumuz tam kapanma günlerinde ekiplerimizin çalışmalarını yoğunlaştırdık. Ekiplerimiz şuanda yoğun bir şekilde asfalt ve kilit parke uygulaması yapmakta. Bu kapsamda Karaziyaret mahallemizde ve Güzelyurt mahallemizde kilit parke çalışmaları yapıldı. İhtiyaç duyulan tüm alanlarda bu çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz.”
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