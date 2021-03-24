Karla mücadelede aralıksız mesai
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yüksek rakımlı bölgelerde etkili olmasıyla yolaçma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte harekete geçti. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki çok sayıda personel ve iş makinesi yoğun kar yağışına maruz kalan bölgelerde karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor. Son olarak Göksun ilçesine bağlı Yoğunoluk Grup Yolu, Acıelma, Hoğtaş veKaleboyu mevkiinde gerçekleştirilen çalışmalarla bölgeye ulaşım yeniden sağlandı. Dün gece başlayan çalışmalarla, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Göksun, Andırın ve Çağlayancerit kırsalında da ulaşım açık tutuluyor.
Yağışlar Takip Ediliyor
Fen işleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen anlık veri akışıyla yağışları takip ederek hızla müdahale edebiliyoruz. Afet Koordinasyon Merkeziyle işbirliği içinde, kar yağışı nedeniyle trafiğin olumsuz etkilenebileceği bölgelerde ekip ve iş makinelerimiz hazır tutuluyor. An itibariyle sorumluluk sahamız içinde kapalı yol bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.
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