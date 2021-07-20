Kasaplarda Kurban Bayramı mesaisi
Kurban Bayramı nedeniyle et vitrinlerini boş tutan kasaplar, kestikleri kurbanlıkları kıyma, kuşbaşı ya da farklı bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşların taleplerine yetişmeye çalışıyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.07.2021, 17:28 20.07.2021, 18:49
Kurban Bayramı dolayısıyla iş yoğunluğu artan kasaplar, vatandaşların kıyma talebini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.
Bayram öncesi stoklarındaki etleri satan kasaplar, bayramda et işleyerek ve kıyma çekerek para kazanıyor.
Kasap Ejder Toka, kurban bayramıyla birlikte işlerinin açıldığını söyledi.
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