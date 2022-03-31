KASİAD hatıra ormanı fidan dikim töreni!

Geçtiğimiz yıl orman yangınlarında kaybedilen ağaçların yerini alabilmesi amacıyla KASİAD hatıra ormanı için binlerce fidan toprakla buluşturuluyor.

Fidan törenine katılım sağlayan KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu ve yönetim kurulu üyeleri, orman bölge müdürlüğü ile ilçe müdürlüğü ekipleri törende fidan dikimi gerçekleştirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü ile KASİAD’ın ortak organizasyonunda açıklamalarda bulunan Onikişubat Orman İşletme Müdürü Mustafa Kavak “KASİAD sayesinde bulunduğumuz bölgeye 12 bin fidan dikimi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

KASİAD önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ali Arpasatan ise “böyle bir etkinlikte yer aldığımız için çok mutluyuz” sözlerine yer verdi.

KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu ise “geçmişten gelen bir projemizi bu gün hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerinde bulundu.