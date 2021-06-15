Kavşaklarda mevsim peyzajı…
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilçe ve şehir merkezinde yer alan kavşakları çiçeklerle renklendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 15.06.2021, 13:21
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde gerçekleştirilen peyzaj ve çevre düzenleme uygulamaları şehri renklendirdi. İlçelerin sembol kavşakları da dâhil olmak üzere onlarca noktada toprakla buluşturulan mevsimlik çiçek gün yüzüne çıktı. Toprakla buluşturulan 555 bin çiçek arasında begonya, petunya, papatya, sardunya, kadife çiçeği, horozibiği, vapurdumanı ve rozet çiçeği türleri bulunuyor. Mevsimlik çiçeklerin yüzünü gösterdiği Madalyalı Kavşak, Diş Hastanesi Kavşağı, Tekerek Akdo Kavşağı, Sümbüllü Kavşağı, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Kavşağı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kavşağı ve Dondurmalı Kavşak’ta ise adeta görsel şölen oluşuyor.
29°
az bulutlu
Namaz Vakti 15 Haziran 2021
|İmsak
|03:16
|Güneş
|05:03
|Öğle
|12:38
|İkindi
|16:30
|Akşam
|20:02
|Yatsı
|21:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü