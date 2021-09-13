Kayseri'de Kahramanmaraş festivali!

Kahramanmaraş’ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Kayseri’de düzenlenen Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Dulkadiroğlu Belediyesi’nin yöresel ürünlerle katıldığı tanıtım etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Katılımcılara yöresel ürünler ikram eden Dulkadiroğlu Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesinin kültürel zenginliklerini Kayseri’ye taşıdı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Kahramanmaraş’ımızın ve Dulkadiroğlu’nun tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtma adına Kayseri’de düzenlenen Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali’ne ekiplerimiz katıldı. Burada ilçemizi yansıtan kültürel zenginlikler Kayserili vatandaşlara tanıtıldı. Standımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri çok memnun etti. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”