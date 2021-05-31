Kendine has aroması ile tescilli lezzet: Maraş biberi

Acı sevenlerin vazgeçemediği lezzetlerin başında geliyor tescilli, Maraş biberi.

Yemeklere hem lezzet hem de renk katan Maraş biberi, çok zahmetli bir sürecin ardından sofralardaki yerini alıyor.

Mutfaktaki bu yerini hiçbir zaman kaybetmeyen maraş biberinin üretim yolundaki ilk adımlar atılarak toprak üzerinde çapalaması yapıldı.

Kahramanmaraş ta binlerce dekar alanda ekimi yapılan biberler eşsiz bir lezzeti olduğunu dile getiren Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya bu süreç hakkında bilgiler verdi.