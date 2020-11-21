Kentin sevilen iş adamı Mehmet Ciğer son yolculuğuna uğurlandı

Aslen Yusuflar Mahallesinden olan sevilen işadamı Mehmet Ciğer'in vefatı, ailesinin yanı sıra tüm sevenlerini ve iş dünyasını yasa boğdu.

Kahramanmaraş Kağıt Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Ortaklarından Merhum Ahmet Ciğer’in oğlu, Merhum Nuri Ciğer’in kardeşi, Muhammet Muhittin Ciğer’in ağabeyi, Mahmut, Sıddık ve Oğuzhan Ciğer’in babaları Mehmet Ciğer için Şeyh Adil Mezarlığı ikinci kısımda öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan namazının ardından helallik alındı. Bir süre omuzlarda taşınan Mehmet Ciğer’in naaşı son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Kahramanmaraşlı sanayici ve işadamlarıın yanı sıra başka şehirlerden de işadamları ile vatandaşlar katıldı.

İş adamı Mehmet Ciğer’in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.