KİPAŞ Eğitim Kurumları, Atatürk’ü anma etkinlikleri düzenledi!
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete intikalinin 83. yılında Kipaş eğitim kurumları, Atatürk’ü anma etkinlikleri düzenledi.
KİPAŞ Eğitim Kurumları’nda, saat 9’u beş geçe hayat durdu; 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunarak ataya saygı duyuldu.
KİPAŞ Eğitim Kurumları’na bağlı, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere eğitimin lider aslanları, bu özel günde duygusal programlarla atamızı unutmadı.
Etkinlik sonrası Aksu Haber’e konuşan öğrenciler, “Ebediyete İntikalinin 83. yılında Atatürk’ü saygıyla anıyoruz” dedi.
Özel Kipaş Anadolu ve Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Hakan Oflaz, “temel hedefimiz; Atatürk’ün kurduğu cumhuriyete, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan gençler yetiştirmek” dedi.
Özel Kipaş Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şule Yılmaz, Kipaş Eğitim Kurumları olarak, ulu önder Atatürk’ü vefatının 83. Yılında bir dizi etkinlikle andık ifadelerine yer verdi.
Özel Kipaş İlkokulu Müdürü Duygu Ocak, “Atatürk fikirleriyle, bize bıraktığı mirasla aramızda yaşayan önderdir” dedi.
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