Kipaş Holding’ten K.Maraş Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına Hayırlı Olsun Ziyareti

Gerçekleştirilen ziyarete, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi SMMM Hikmet GÜMÜŞER, Mali Koordinatör YMM Derya KARACA, Muhasebe Grup Müd. SMMM Mukan Muharrem ZABUN ve grup bünyesinde görev alan 30’ a yakın Mali Müşavir ve Mali Müşavir Stajyeri ile katılım sağlarken, Kipaş

Holding’in bölgenin ve Kahramanmaraş’ın bünyesinde en fazla Mali Müşavir bulunduran kurum olduğu bir kez daha tescil edilmiş oldu.



Ziyarette; SMMM mesleği ve bu mesleği icra eden çalışanlar adına önemli konular ele alınırken, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet GÜMÜŞER; Kipaş Holding muhasebe çalışanlarına yönelik olarak Mali Müşavirlik ruhsatı alınması hususunda yapılan teşviklerden bahsederken, Oda Başk.Abdullah KALIN’da SMMM mesleği ve bu mesleği icra edenler adına çok değerli olduğunu ve bu teşvik edici konuların ilimizde bulunan diğer firmalara örnek teşkil ettiğini ifade etti.



Kipaş Holding Muhasebe Grup Müd. Mukan Muharrem ZABUN yaşanan ekonomik koşullarda Mali Müşavirlik sınavlarında ulaşım/konaklama giderlerinin meslektaşlarımıza büyük bir külfet yaşattığını; mevcut durumda 3 ilde gerçekleştirilen sınavların bölgesel olarak arttırılması hususunu ele alırken, yapılan talebe karşılık Oda Başk. Abdullah KALIN’da gerek Oda Yönetimi nezdinde gerekse TÜRMOB nezdinde girişimde bulunacağını ve konunun takipçisi olacağını belirtti.

Kipaş Holding çalışanları ziyaret sonunda Oda Başk. Abdullah KALIN ve yönetimine teşekkür ederek görevlerinde başarılar dilediler.