Kipaş yine zirvede!

Kahramanmaraş’ın ilk Araştırma-Geliştirme birimine sahip, Tekstil, kâğıt, enerji, çimento eğitim ve lojistik alanlarında 10 bin çalışanıyla çevreye ve doğaya zarar vermeden sürdürülebilirlik politikalarıyla hareket eden, yönetim anlayışında ise, insan odaklı olan Kipaş Holding, Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkısını her geçen gün arttırıyor.

KAHRAMANMARAŞ 15.12.2020, 12:42
Kipaş yine zirvede!

Tekstil Üretiminde 1’inci,Listede En Çok Şirketi Olan 3’üncü Holding

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerde faaliyet gösteren şirketleri kapsayan ve Ekonomist Dergisi - Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) işbirliği ile düzenlenen 2019 yılı mali verilerine göre derlenen ”Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” listesi yayınlandı.

Kipaş Holding, Anadolu 500 sıralamasında yer alan 9 şirketiyle listede en çok şirketi olan 3. Holding olarak büyük bir başarı kaydetti.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜYEN GÜCÜ

Kahramanmaraş’ın ilk Araştırma-Geliştirme birimine sahip, Tekstil, kâğıt, enerji, çimento eğitim ve lojistik alanlarında 10 bin çalışanıyla çevreye ve doğaya zarar vermeden sürdürülebilirlik politikalarıyla hareket eden, yönetim anlayışında ise, insan odaklı olan Kipaş Holding, Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkısını her geçen gün arttırıyor.

İŞTİRAKLERİYLE BİRLİKTE 9 ŞİRKETİ İLE YER ALDI

Pandemi döneminin zor koşullarına rağmen yatırımlarına devam eden Kipaş Holding’e bağlı yıllık üretim kapasitesi 80 milyon metre kumaş ve günlük 330 ton iplik olan ve yaklaşık 5.500 çalışanı olan Kipaş Tekstil listede; Kahramanmaraş’ta 1’ci,  Anadolu’da Tekstil şirketlerinde 3’üncü, genel sıralamada ise 28’incioldu.

Bünyesinde yaklaşık 1.000 çalışanı ile İşletmeleri % 100 geri dönüşümlü atık kâğıttan yıllık 425.000 ton kağıt üretimi yapan Kipaş Kağıt; Kahramanmaraş’ta 3’üncü, Anadolu’da kağıt şirketlerinde 2’inci ve genel sıralamada 100’üncü oldu.

Kipaş Holding’in ihracatlarını gerçekleştiren Kipaş Pazarlama; Kahramanmaraş’ta 5’inci Anadolu’da ticaret gerçekleştiren şirketler arasında 6’ıncı, genel sıralamada 120’inci oldu.

KÇS (Kahramanmaraş Çimento Sanayi), yıllık 3.200.000 ton klinker ve 4.000.000 ton çimento üretim kapasitesine sahip olan Çimento Üretim fabrikasının yanı sıra, toplamda 33.000 m³/gün kapasitesine sahip 7 ilde faaliyet gösteren 15 adet Beton tesisi, Kahramanmaraş’ta 2 adet Agrega Ocağı, yıllık 450.000 m³ kapasiteli Kahramanmaraş Gazbeton Tesisi ve 700.000 m³ kapasiteli il Aydın/Söke Gazbeton tesisiyle listede; Kahramanmaraş’ta 8’inci, Anadolu’da çimento şirketlerinde 4’üncü, genel sıralamada ise 151’inci oldu.

Kipaş Maren Maraş Elektrik; Kahramanmaraş’ta 13’üncü Anadolu’da enerji şirketlerinde 12’inci ve genel listede 236’ıncı oldu. Ket Kipaş Elektrik; Kahramanmaraş’ta 24’üncü, Anadolu’da enerji şirketlerinde 16’cı ve genel sıralamada 431’inci oldu.

Kipaş Holding iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış listede; Kahramanmaraş’ta2’inci, Anadolu’da enerji şirketlerinde 3’üncü, genel listede ise 33’üncü oldu. Akedaş Elektrik Dağıtım ise, Kahramanmaraş’ta 9’uncu, Anadolu’da enerji şirketlerinde 10’uncu ve genel sıralamada 174’üncü oldu.

Erdem Tekstil; Kahramanmaraş’ta 14’üncü, Anadolu’da tekstil şirketleri arasında 32’inci, genel sıralamada ise 245. oldu

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz: Rusya'ya üzüm ihraç ediyoruz - Haberler | RTİB - Rus-Türk İşadamları Birliği

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz;

“ Anadolu 500” listesi bildiğini üzere Türkiye ekonomisinin bir nevi genel görünümünün listesi. Biz Kipaş Holding Ailesi olarak her sene bu listeye en üst sıralardan giriyoruz. Kipaş Holding Kahramanmaraş’ta en çok şirketiyle listeye dâhil olurken bu sene İSO 500 şirketleri arasında tekstil üretiminde birinci,  “Anadolu 500” listesinde ki şirket sayımızla da genel sıralamada 3’üncü olduk.

Pandemi dönemi şartlarında bu başarıyı gerçekleştirmek için çok çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki 2020 yılında da yatırımlarımıza ve istihdam sağlamaya hız kesmeden devam ettik. Başta, Aydın Söke Organize Sanayi’de devam eden 320 bin metrekarelik alanda kurduğumuz Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük kâğıt yatırımı olan Kipaş Kağıt İşletmelerimizin yeni tesislerini bu yıl sonuna kadar faaliyete geçiriyoruz. Türkiye’nin 550 milyon dolarlık kâğıt ithalatından doğan cari açığını kapatacağımız gibi, 1.000 kişiyi de istihdam sağlayacağız. Bununla birlikte, memleketimizde Kipaş Tekstil İşletmelerimize bağlı yatırımlarımıza ve istihdamımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 200 yeni istihdam sağladık. Kipaş Tekstil işletmelerimiz bildiğiniz gibi İSO 500 listesinde ki başarısıyla Türkiye’de pamuklu üretim yapan tekstil işletmeleri içerisinde 1’inci oldu.

Kahramanmaraş Türkoğlu’nda Nişasta fabrikası yatırımımız var ve Türkoğlu bölgesinde günlük bin 100 ton mısır kullanacağız. Böylece Kahramanmaraş çiftçisine çok ciddi destek sağlayacağız. Ayrıca; temizlik ürünleri üreten kâğıt fabrikası yatırımımıza da başlıyoruz. Bu başarı da emeği geçen tüm Kipaş Ailesi çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

#Kipaş #Kahramanmaraş #İSO 500
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