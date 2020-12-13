Kırıkoklava ve No:46 Büfe’den Polislere ve sağlık çalışanlarına destek!
‘Bu zor günde polis ekiplerine ve sağlık çalışanlarına destek vermek istedik’ Genç girişimci karadal ekipleri ziyaret ederek ikramlarda bulundu
KAHRAMANMARAŞ 13.12.2020, 16:08 13.12.2020, 18:24
Genç girişimci Selçuk Karadal, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polisleri ve pandemi sürecinde yoğun çaba sarf eden sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yiyecek ve içecek ikramında bulundu.
Genç girişimcinin karadal’ın bünyesinde hizmet veren Kırıkoklava ve No:46 büfe’de hazırlanan ikramları, karadal, ‘daha sağlıklı yarınlar için’ slagonuyla dağıtarak bu zorlu süreçte polislerin ve sağlık çalışanlarının yanında olduğunu gösterdi.
Bu zor günlerde dayanışmanın önemine değinen Karadal, polis ekiplerine ve sağlık çalışanlarına destek vermek için ikramlarda bulunduklarını söyledi.
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