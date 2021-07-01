Kırmızı baretliler miniklerin kahramanı oldu

Alanda yangın söndürme tatbikatı da yapan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı özel misafirlerine ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş Kültür Medeniyet Gençlik Eğitim Derneği bünyesindeki idareciler, rehber öğretmenler ve öğrenciler tarafından düzenlenen ziyarette İtfaiyecilik mesleği ve faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Teknik araç ve ekipmanların tanıtıldığı programda, miniklerle kısa bir yangın söndürme tatbikatı da gerçekleştirildi. Kümged Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Çam, gençlik merkezi rehber öğretmenleri ve öğrencileri ağırlayan İtfaiye Dairesi Başkanı Fatih Yoldaş, “Bu tür etkinlikler, genç kuşakların İtfaiyecilik mesleğinin önemini kavraması için son derece faydalı. Miniklerimiz araçlarla ve ekipmanlarla yakından ilgilendi. Bu güzel ziyaret için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.