Kırmızı Kod Tatbikatı gerçekleştirdi!
Özel Uğur Göz Hastanesi olası bir yangın anında yapılacak işlemlerle ilgili bünyesindeki çalışanlarla birlikte Kırmızı Kod Tatbikatı gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 28.09.2021, 15:48 28.09.2021, 18:52
Tatbikatta olası deprem paniğinde hastane de bulunan hastaların nasıl dışarıya çıkarılması gerektiği ve yangın anında yapılacak çalışmalarla ilgili program gerçekleştirdi.
Amaç ise hastaların ve çalışanların sağlığına zarar gelmeden hızlı bir şekilde uygulamaların yerine getirilmesi olarak belirlendi.
Yapılan tatbikatın ardından Aksu Haber’e konuşan Özel Uğur Göz Hastanesi doktorlarından Op.Dr. Muharrem Gökhan Yüzbaşı “bugün hastanemizde yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Bu tarz tatbikatların önemi biliyoruz ve buna göre tedbirlerimizi alıyoruz” diye konuştu.
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