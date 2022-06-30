Kırsal mahallelerinin standardı yükseliyor

Göreve geldiği günden bu yana doğuya doğru gelişimin önünü açma adına gece gündüz çalışan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu çalışmalar neticesinde özellikle kırsal mahallelerin yaşam standardını yükselttiğini söyledi.

Büyükşehir yasasıyla birlikte kırsal mahallelerin tabelalarıyla birlikte kaderlerinin de değiştiğini ifade eden Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi : “Kırsal mahallelerimizin standardını yükseltme adına ekiplerimiz gece gündüz çalışmaktadır.

Bu çalışmaları yakinen takip ediyor ve yeni projeler için de yoğun bir mesai harcıyoruz.

Göreve geldiğimizde köyden mahalleye dönüşen kırsal mahallelerimizin kaderini değiştireceğimizi söylemiştik.

İmkanlar genişletildiğinde doğuya doğru da gelişimin önünün açılacağını ifade etmiştik.

Bu noktada tüm imkanları kullanarak doğuya doğru gelişimin önünü açtık.

Şuanda Dulkadiroğlu yaşam standardı bakımından her geçen gün bir adım daha öne çıkmaktadır. Araya giren pandemi sürecine rağmen bu gelişim devam etmiştir.

Bu bölgenin halkı her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır. Bizler de bu doğrultuda gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.”