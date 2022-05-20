Kırsaldaki öğrencilere özel etkinlik!

loji Müzesi, Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi, Kahramanmaraş Kalesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi Gezileri, Sinema Da “Kesişme İyi Ki Varsın EREN” Sinema Filmi Gösterimi Yapıldı.

Kahramanmış Büyükşehir Belediyesi Ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinesiyle Düzenlenen Projeye 7 İlçedeki Kırsal Bölgelerde Bulunan 67 Okuldan, Toplam 1.578 Öğrenci Ve Öğrencilere Rehberlik Yapan 76 Öğretmen Katılım Sağladı.

Proje Kapsamında Kırsal Bölgelerdeki Okullarda Eğitim Gören Öğrencilere Pedagojik Müze Eğitimi Alan Öğretmenler Rehberliğinde Öğrencilerin; Tarihi-Kültürel Düzeylerinin, İfade Yetilerinin, Gözlem Yapma Gibi Becerilerinin Geliştirilmesi, Zengin Ve Anlamlı Yaşantılar Kazanması Ve Öğrencilere Estetik-Görsel Duyarlılıklarının Kazandırılması Amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Ve Kültür Yöneticisi Gülay Akpınar Öğrencilere Selamlama Konuşması Gerçekleştirdi.