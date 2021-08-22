Kırtasiyeciler okul alışverişi için hazırlıklarını tamamladı!

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde 6 Eylül itibariyle tüm kademelerde yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkamıştı.

Bakan Özer'in müjdesi üzerine pandemi döneminde yeterli kazanç sağlayamayan kırtasiyelerde hazırlıklar başladı.

Sektör temsilcilerinden Mehmet Tanrıverdi, “kırtasiye malzemelerimizin hepsi tamamlandı, tek eksiğimiz öğrenciler.” Dedi.