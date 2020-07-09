KMBB temizlik çalışmalarına devam ediyor!

KMBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı 40 kişilik temizlik ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gece saatlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda Kent Meydanı, Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı, Hükümet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi KMBB temizlik ekipleri tarafından köpük ve tazyikli suyla yıkandı.

Dört ayrı araç ve 40 kişilik temizlik ekibiyle yürütülen süpürme, yıkama ve dezenfekteçalışmaları sayesinde hem görüntü kirliliği ortadan kalkıyor, hem de sıcak havadan dolayı artan kötü koku ile insan sağlığını tehdit edici bakteri ve sinek oluşumu önleniyor.