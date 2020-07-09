KMBB temizlik çalışmalarına devam ediyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı temizlik ekipleri cadde, sokak ve meydanlarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.07.2020, 17:35
59
KMBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı 40 kişilik temizlik ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gece saatlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda Kent Meydanı, Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı, Hükümet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi KMBB temizlik ekipleri tarafından köpük ve tazyikli suyla yıkandı.
Dört ayrı araç ve 40 kişilik temizlik ekibiyle yürütülen süpürme, yıkama ve dezenfekteçalışmaları sayesinde hem görüntü kirliliği ortadan kalkıyor, hem de sıcak havadan dolayı artan kötü koku ile insan sağlığını tehdit edici bakteri ve sinek oluşumu önleniyor.
33°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Temmuz 2020
|İmsak
|03:28
|Güneş
|05:12
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|30
|61
|3. Sivasspor
|30
|54
|4. Galatasaray
|30
|52
|5. Fenerbahçe
|31
|50
|6. Beşiktaş
|30
|50
|7. Alanyaspor
|30
|48
|8. Göztepe
|30
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|30
|37
|11. Kasımpaşa
|30
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Denizlispor
|31
|32
|14. Kayserispor
|30
|31
|15. Konyaspor
|30
|30
|16. Malatyaspor
|30
|29
|17. Çaykur Rizespor
|30
|29
|18. Ankaragücü
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|33
|66
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
|7. Arsenal
|34
|50
|8. Tottenham
|33
|48
|9. Sheffield United
|33
|48
|10. Burnley
|33
|46
|11. Everton
|33
|44
|12. Newcastle
|33
|43
|13. Southampton
|33
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|34
|60
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Athletic Bilbao
|34
|48
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|35
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Celta de Vigo
|35
|36
|16. Deportivo Alaves
|34
|35
|17. Eibar
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
|20. Espanyol
|34
|24