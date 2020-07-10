KMBB’den Büyüksevin’e Yayla Yolu!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

KMBB Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Ekinözü İlçesi’nde Büyüksevin Mahallesinden Binboğa Dağına ulaşımı sağlayan 11 km’lik yayla yolunun yapımına devam ediyor.

Muhtar Türkmen: “Hayvancılık bitme noktasına gelmişti”

Yayla yolu yapımından oldukça memnun olduklarına dikkat çeken Büyüksevin Mahallesi Muhtarı Mustafa Türkmen: “Mahallemiz geçimini hayvancılıkla sağlayan bir mahalle. Yayla yolumuzun olmamasından dolayı hayvancılık bitme noktasına gelmişti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün talimatları ile yayla yolumuz yapılmaya başlandı. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Bu sayede şu anda 10 bin civarında olan hayvan sayımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yolun yapılmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun” dedi.