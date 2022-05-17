KMESOB Başkanı Ahmet Kuybu ve Oda Başkanları Öksüz’ü ziyaret etti
Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, oda başkanlarıyla birlikte KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz’ü makamın ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 17.05.2022, 15:45 17.05.2022, 15:52
Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin büyüyen gücü olan KİPAŞ Holding, Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliğine vermiş olduğu destekten dolayı oda başkanları tarafından nezaket ziyareti gerçekleştirildi.
Çiftçinin ve esnafın her zaman yanında olan KİPAŞ Holding, başkanlık seçimlerinde güven tazeleyerek yoluna emin adımlarla ilerleyen başkan Kuybu’yu ve oda başkanlarını ağırladı.
KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, “esnaf kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız” mesajını verdi.
Kahramanmaraş Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, da esnafa vermiş olduğu destekten dolayı Öksüz’e teşekkür etti.
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