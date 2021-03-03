KMTSO 'Avrupa Yeşil Mutabakatı' Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Tarafından "Avrupa Yeşil Mutabakatı" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ 03.03.2021, 17:06 03.03.2021, 19:01

Toplantıda Zoom uygulaması üzerinden online olarak gerçekleşti.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu toplantı sonrasında Aksu Haber Muhabiri Gökhan Çalı’ya online olarak yapılan "Avrupa Yeşil Mutabakatı" toplantısını değerlendirdi.

Başkan Balcıoğlu; “Buna benzer bir toplantı ilk kez yapıyoruz odamızda. Zoom üzerinden yaptık. Ama oldukça başarılı bir toplantı oldu diye düşünüyoruz. Hem bu toplantıyı kendimiz için yaptık Hem de bu toplantıyı bizden sonraki neslimize çocuklarımız için yaptık. Onlara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için bu toplantıyı düzenlemiş bulunuyoruz. Avrupa Birliği'nin başlattığı yeşil mutabakat çerçevesinde bizim Sanayiciler ya da halk arasından söylenen bilinen adıyla karbon salınımının kontrolü ile ilgili bir yasa yakınlarda çıkacak ve tüm dünyanın buna uymasını ve bu uygulamanın da herkes tarafından yapılmasını isteyecekler yapmayanlar ne olacak yapmayanlar ticarette geri kalacaklar. Çünkü onlar biraz daha dışlanacak biraz daha ötelenecekler diye düşünüyoruz.

Biz bunun için daha erken hareket edelim dedik ve bu erken hareketimizde de Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın hocama artık şehir ekonomilerinin küçük kaldığını bölge ekonomileri için bizim güçlü yapılar oluşturmamız gerektiğini bu yüzden de yapılabilecek şeyleri birlikte yapmamız da daha güçlü yapılar oluşturabiliriz diye söylemiştim. Hocamın bu düşünce hoşuna gitti sağ olsun geçen haftalarda Gaziantep Üniversitesi Teknokent Müdürü ve heyeti ile birlikte bizi ziyaret etti. Başkanım sizinle ortak çalışma yapmak istiyoruz. Birkaç konu vardı birkaç konunun biri buydu bu konuya hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım dedik. Tüm ekip olarak hazır olduklarını ve bizimle her türlü çalışmadan keyif alacaklarını söylediler. Ve bazı işletmelerle ilgili bazı çalışmalar yapmayı bizim arzu ettiğimizi söyledim. Onlar da bu işte zaten bizim ilgi alanımızda dedi. Bunlar neler AR-GE işletmelerimiz için Tekstil ve metal sektörü için AR-GE çalışmaları ya da ÜR-GE (üretim geliştirme) çalışmaları yapılacağı bu her işletmede bir AR-GE laboratuvarın kurulmasının atıl olabileceğini düşünüyoruz biz. Bunu daha çok üniversitelerle daha hızlı yürütmenin doğru olacağını düşünüyoruz. Ve bunun yanında bir de bizim yeni çalışmaya başladığımız kendi arkadaşlarımızın insanlarımızın da haberdar olduğunu zannettiğim Savunma Sanayi ile ilgili bir çalışmamızı başlattık. Bu Savunma sanayinde de AR-GE VE ÜR-GE üretimlerinin orda da bize faydası olacak bunu birebir işletmelerimizle yapacaklar ve böylece bir yola çıktık” dedi. Muhabir: Gökhan çalı

#Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası #Kahramanmaraş #KMTSO #Aksu Haber #aksu tv haber
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