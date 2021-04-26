KMTSO Başkanı Balcıoğlu: Hep birlikte turizm seferberliği başlatalım

Başkan Balcıoğlu Burada Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in, Kahramanmaraş’ı bir dünya kentine dönüştürecek vizyon projesi EXPO 2023’ün önemine değinerek, şehrimize katkısından dolayı kendisine teşekkür etti.

Konuşmasının devamında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın turizmini tanıtmak için internette seferberlik başlatılması gerektiğini vurguladı.

Balcıoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Biz sevgisiz hiç yola çıkmadık. Sevgimizin de dozunun her geçen gün arttığını da biliyoruz. Bu memleketimize olan sevgi, insanlarımıza olan sevgi buradaki geleceğe olan umudumuz hep arttı. Herkesten istediğimiz şey çok basit. Kimseden para istemiyoruz, kimseden işi gücü bırakın demiyoruz. İstediğimiz tek şet turizm için bir turizm seferberliği başlatalım. Herkesin elinde telefon ve herkes telefonla meşgul. Herkes sosyal medyada yemek fotoğrafı paylaşıyor ve biz de bunları paylaşırken, başına hashtag (#) ile ‘Kahramanmaraş’ yazalım. Gelin hep birlikte internette bombardıman uygulayalım.