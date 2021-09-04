KMTSO'da Sevda Çektiren Maraş Fotoğraf Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi!
KMTSO tarafından düzenlenen bu sene ilki gerçekleştirilen Sevda Çektiren Maraş Fotoğraf Yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 04.09.2021, 16:13 04.09.2021, 18:33
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve kent protokolü tarafından takdim edildi.
Yarışma hakkında bilgiler veren KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu dereceye girenleri tebrik etti.
Bir konuşma gerçekleştiren Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise sanatsal faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.
Chp Genel Başkan Yardımcı aynı zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise bu tür etkinliklerin devamını merakla beklediklerini söyledi.
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