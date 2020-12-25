KMTSO'dan bir destek daha!
KMTSO Yönetim Kurulu Ve Üyeleri Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu İle Birlikte Kan Bağışında Bulundular.
KAHRAMANMARAŞ 25.12.2020, 17:52 25.12.2020, 18:37
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Kan Bağışı Sırasında Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Herkesi Bağış Yapmaya Davet Etti.
Türk Kızılay’ı Şube Başkanı Aynı Zamanda Kmtso Yönetim Kurulu Üyesi Ökkseş Aslan Şerefoğlu İle Kan Bağışının Önemine Dikkat Çekti.
Kan Bağışı Sonrasında 11. Kanlarını Bağışlayan Kmtso Başkanı Balcıoğlu Ve Türk Kızılay’ı Şube Başkanı Şerefoğlu’na Madalyaları Takdim Edildi.
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